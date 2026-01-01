DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260101-930-485048/51 / 12Farbenfrohe Neujahrsparade verwandelt Londons Zentrum in eine FestmeileFoto: Yui Mok1/12Farbenfrohe Neujahrsparade verwandelt Londons Zentrum in eine FestmeileFoto: Yui MokFrischer Start ins Jahr: Cuxhaven feiert Neujahrsanbaden mit verkleideten SchwimmernFoto: Hauke-Christian Dittrich2/12Crans-Montana: Silvesternacht endet mit Toten nach Explosion und BrandFoto: Jean-Christophe Bott3/12Frohsinn in Mainz: Närrischer Neujahrsumzug eröffnet die Fastnachtskampagne 2026Foto: Andreas Arnold4/12U-Bahn-Station wird zum Redepult: Mamdani startet als New Yorker BürgermeisterFoto: Yuki Iwamura5/12Party im Konfettiregen: New Yorker Times Square begrüßt das neue JahrFoto: Eduardo Munoz Alvarez6/12Feuerwerk ist bei der Silvester-Veranstaltung »Yeah 26« über dem Brandenburger Tor zu sehen.Foto: Britta Pedersen7/12Feierlaune in Prag: Menschen begrüßen das neue Jahr in festlicher StimmungFoto: Šulová Kateøina8/12Eine Lichtshow wird auf den Arc de Triomphe projiziert, während ein Feuerwerk im Rahmen der Neujahrsfeierlichkeiten auf den Champs Elysees gezündet wird.Foto: Christophe Ena9/12Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen die brennende Vondelkirche in Amsterdam.Foto: REMKO DE WAAL10/12Feuerwerk über Wien zum Jahreswechsel.Foto: Max Slovencik11/12Feuerwerk erhellt den Himmel über dem Elizabeth Tower und dem London Eye im Zentrum Londons während der Neujahrsfeierlichkeiten.Foto: Jamie Lashmar12/12