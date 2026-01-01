DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260101-930-485048/41 / 10Farbenfrohe Neujahrsparade verwandelt Londons Zentrum in eine FestmeileFoto: Yui Mok1/10Farbenfrohe Neujahrsparade verwandelt Londons Zentrum in eine FestmeileFoto: Yui MokCrans-Montana: Silvesternacht endet mit Toten nach Explosion und BrandFoto: Jean-Christophe Bott2/10U-Bahn-Station wird zum Redepult: Mamdani startet als New Yorker BürgermeisterFoto: Yuki Iwamura3/10Party im Konfettiregen: New Yorker Times Square begrüßt das neue JahrFoto: Eduardo Munoz Alvarez4/10Feuerwerk ist bei der Silvester-Veranstaltung »Yeah 26« über dem Brandenburger Tor zu sehen.Foto: Britta Pedersen5/10Feierlaune in Prag: Menschen begrüßen das neue Jahr in festlicher StimmungFoto: Šulová Kateøina6/10Eine Lichtshow wird auf den Arc de Triomphe projiziert, während ein Feuerwerk im Rahmen der Neujahrsfeierlichkeiten auf den Champs Elysees gezündet wird.Foto: Christophe Ena7/10Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen die brennende Vondelkirche in Amsterdam.Foto: REMKO DE WAAL8/10Feuerwerk über Wien zum Jahreswechsel.Foto: Max Slovencik9/10Feuerwerk erhellt den Himmel über dem Elizabeth Tower und dem London Eye im Zentrum Londons während der Neujahrsfeierlichkeiten.Foto: Jamie Lashmar10/10