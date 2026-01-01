Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Farbenfrohe Neujahrsparade verwandelt Londons Zentrum in eine Festmeile
Foto: Yui Mok
Neujahrsparade in der britischen Hauptstadt
Foto: Yui Mok
Crans-Montana: Silvesternacht endet mit Toten nach Explosion und Brand
Foto: Jean-Christophe Bott
2/10
U-Bahn-Station wird zum Redepult: Mamdani startet als New Yorker Bürgermeister
Foto: Yuki Iwamura
3/10
Party im Konfettiregen: New Yorker Times Square begrüßt das neue Jahr
Foto: Eduardo Munoz Alvarez
4/10
Feuerwerk ist bei der Silvester-Veranstaltung »Yeah 26« über dem Brandenburger Tor zu sehen.
Foto: Britta Pedersen
5/10
Feierlaune in Prag: Menschen begrüßen das neue Jahr in festlicher Stimmung
Foto: Šulová Kateøina
6/10
Eine Lichtshow wird auf den Arc de Triomphe projiziert, während ein Feuerwerk im Rahmen der Neujahrsfeierlichkeiten auf den Champs Elysees gezündet wird.
Foto: Christophe Ena
7/10
Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen die brennende Vondelkirche in Amsterdam.
Foto: REMKO DE WAAL
8/10
Feuerwerk über Wien zum Jahreswechsel.
Foto: Max Slovencik
9/10
Feuerwerk erhellt den Himmel über dem Elizabeth Tower und dem London Eye im Zentrum Londons während der Neujahrsfeierlichkeiten.
Foto: Jamie Lashmar
10/10