DPA Bilder des Tages
Viele Tote gibt es bei einem Brand in einer Bar in Crans-Montana.
Feierlaune in Prag: Menschen begrüßen das neue Jahr in festlicher Stimmung
Feuerwerkskörper explodieren an Silvester über Nairobi.
Feuerwerk ist bei der Silvester-Veranstaltung »Yeah 26« über dem Brandenburger Tor zu sehen.
Ein Mann schießt während der Silvesternacht in Berlin mit einer Schreckschusspistole.
Eine Lichtshow wird auf den Arc de Triomphe projiziert, während ein Feuerwerk im Rahmen der Neujahrsfeierlichkeiten auf den Champs Elysees gezündet wird.
Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen die brennende Vondelkirche in Amsterdam.
Feuerwerk über Wien zum Jahreswechsel.
Feuerwerk erhellt den Himmel über dem Elizabeth Tower und dem London Eye im Zentrum Londons während der Neujahrsfeierlichkeiten.