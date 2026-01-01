Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:260101-930-485048/3

Viele Tote gibt es bei einem Brand in einer Bar in Crans-Montana.
Foto: Alessandro Della Valle
Explosion bei Silvesterparty in Skiort in der Schweiz
Feierlaune in Prag: Menschen begrüßen das neue Jahr in festlicher Stimmung
Foto: Šulová Kateøina
Feuerwerkskörper explodieren an Silvester über Nairobi.
Foto: Xie Jianfei
Feuerwerk ist bei der Silvester-Veranstaltung »Yeah 26« über dem Brandenburger Tor zu sehen.
Foto: Britta Pedersen
Ein Mann schießt während der Silvesternacht in Berlin mit einer Schreckschusspistole.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
Eine Lichtshow wird auf den Arc de Triomphe projiziert, während ein Feuerwerk im Rahmen der Neujahrsfeierlichkeiten auf den Champs Elysees gezündet wird.
Foto: Christophe Ena
Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen die brennende Vondelkirche in Amsterdam.
Foto: REMKO DE WAAL
Feuerwerk über Wien zum Jahreswechsel.
Foto: Max Slovencik
Feuerwerk erhellt den Himmel über dem Elizabeth Tower und dem London Eye im Zentrum Londons während der Neujahrsfeierlichkeiten.
Foto: Jamie Lashmar
