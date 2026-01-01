DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260101-930-485048/21 / 8Feierlaune in Prag: Menschen begrüßen das neue Jahr in festlicher StimmungFoto: Šulová Kateøina1/8Feierlaune in Prag: Menschen begrüßen das neue Jahr in festlicher StimmungFoto: Šulová KateøinaFeuerwerkskörper explodieren an Silvester über Nairobi.Foto: Xie Jianfei2/8Feuerwerk ist bei der Silvester-Veranstaltung »Yeah 26« über dem Brandenburger Tor zu sehen.Foto: Britta Pedersen3/8Ein Mann schießt während der Silvesternacht in Berlin mit einer Schreckschusspistole.Foto: Sebastian Christoph Gollnow4/8Eine Lichtshow wird auf den Arc de Triomphe projiziert, während ein Feuerwerk im Rahmen der Neujahrsfeierlichkeiten auf den Champs Elysees gezündet wird.Foto: Christophe Ena5/8Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen die brennende Vondelkirche in Amsterdam.Foto: REMKO DE WAAL6/8Feuerwerk über Wien zum Jahreswechsel.Foto: Max Slovencik7/8Feuerwerk erhellt den Himmel über dem Elizabeth Tower und dem London Eye im Zentrum Londons während der Neujahrsfeierlichkeiten.Foto: Jamie Lashmar8/8