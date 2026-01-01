DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:260101-930-485048/11 / 4Silvester in London: Feuerwerk im Zentrum begrüßt das neue JahrFoto: Alberto Pezzali1/4Silvester in London: Feuerwerk im Zentrum begrüßt das neue JahrFoto: Alberto PezzaliSilvester in Berlin: Spektakuläres Feuerwerk über dem Brandenburger Tor bei »Yeah 26«Foto: Britta Pedersen2/4Paris feiert: Menschen strömen zum Eiffelturm, um das neue Jahr zu begrüßenFoto: Dimitar Dilkoff3/4Feierlaune in Prag: Menschen begrüßen das neue Jahr in festlicher StimmungFoto: Šulová Kateøina4/4