DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Berlin feiert in Farben: Spektakuläre Lasershow bei »Yeah 26« am Brandenburger Tor am Silvesterabend.
Foto: Britta Pedersen
Silvester 2025 – Berlin
Premiere am Wasser: Besucherinnen erleben ZDF-Silvestershow in Hamburgs Hafencity
Foto: Christian Charisius
Funkelnde Drohnenkunst: Busan begrüßt 2026 mit spektakulärer Lichtershow am Himmel.
Foto: Kang Sun-bae
Ottawa gleitet ins neue Jahr: Schlittschuhlaufen auf dem Rideau Canal Skateway startet.
Foto: Spencer Colby
Jahreswechsel in Hongkong: Menschen feiern das Jahr 2026.
Foto: Chan Long Hei
Tokio: Traditionelles Glockenschlagen der Mönche im Zojoji-Tempel zu Silvester
Foto: Eugene Hoshiko
Farbenpracht über dem Hafen von Sydney: Feuerwerk begeistert am Silvesterabend
Foto: Dan Himbrechts
Hongkong: Besucher warten am Victoria-Hafen in Tsim Sha Tsui auf den Silvester-Countdown
Foto: Kobe Li
Kaltstart ins neue Jahr: Silvesterstromschwimmen zieht Mutige in den Rhein bei Mainz
Foto: Helmut Fricke
Die Silvesterfeier in Sydney findet im Gedenken an den Anschlag statt.
Foto: Dan Himbrechts
Ein Mädchen zeigt neue Euro-Münzen mit bulgarischen Symbolen.
Foto: Valentina Petrova
Menschen sitzen auf einem Dock in Montevideo.
Foto: Matilde Campodonico
