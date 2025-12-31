DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251231-930-482863/81 / 12Berlin feiert in Farben: Spektakuläre Lasershow bei »Yeah 26« am Brandenburger Tor am Silvesterabend.Foto: Britta Pedersen1/12Berlin feiert in Farben: Spektakuläre Lasershow bei »Yeah 26« am Brandenburger Tor am Silvesterabend.Foto: Britta PedersenPremiere am Wasser: Besucherinnen erleben ZDF-Silvestershow in Hamburgs HafencityFoto: Christian Charisius2/12Funkelnde Drohnenkunst: Busan begrüßt 2026 mit spektakulärer Lichtershow am Himmel.Foto: Kang Sun-bae3/12Ottawa gleitet ins neue Jahr: Schlittschuhlaufen auf dem Rideau Canal Skateway startet.Foto: Spencer Colby4/12Jahreswechsel in Hongkong: Menschen feiern das Jahr 2026.Foto: Chan Long Hei5/12Tokio: Traditionelles Glockenschlagen der Mönche im Zojoji-Tempel zu SilvesterFoto: Eugene Hoshiko6/12Farbenpracht über dem Hafen von Sydney: Feuerwerk begeistert am SilvesterabendFoto: Dan Himbrechts7/12Hongkong: Besucher warten am Victoria-Hafen in Tsim Sha Tsui auf den Silvester-CountdownFoto: Kobe Li8/12Kaltstart ins neue Jahr: Silvesterstromschwimmen zieht Mutige in den Rhein bei MainzFoto: Helmut Fricke9/12Die Silvesterfeier in Sydney findet im Gedenken an den Anschlag statt.Foto: Dan Himbrechts10/12Ein Mädchen zeigt neue Euro-Münzen mit bulgarischen Symbolen.Foto: Valentina Petrova11/12Menschen sitzen auf einem Dock in Montevideo.Foto: Matilde Campodonico12/12