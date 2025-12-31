DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251231-930-482863/71 / 11Premiere am Wasser: Besucherinnen erleben ZDF-Silvestershow in Hamburgs HafencityFoto: Christian Charisius1/11Premiere am Wasser: Besucherinnen erleben ZDF-Silvestershow in Hamburgs HafencityFoto: Christian CharisiusFunkelnde Drohnenkunst: Busan begrüßt 2026 mit spektakulärer Lichtershow am Himmel.Foto: Kang Sun-bae2/11Ottawa gleitet ins neue Jahr: Schlittschuhlaufen auf dem Rideau Canal Skateway startet.Foto: Spencer Colby3/11Jahreswechsel in Hongkong: Menschen feiern das Jahr 2026.Foto: Chan Long Hei4/11Tokio: Traditionelles Glockenschlagen der Mönche im Zojoji-Tempel zu SilvesterFoto: Eugene Hoshiko5/11Farbenpracht über dem Hafen von Sydney: Feuerwerk begeistert am SilvesterabendFoto: Dan Himbrechts6/11Hongkong: Besucher warten am Victoria-Hafen in Tsim Sha Tsui auf den Silvester-CountdownFoto: Kobe Li7/11Kaltstart ins neue Jahr: Silvesterstromschwimmen zieht Mutige in den Rhein bei MainzFoto: Helmut Fricke8/11Die Silvesterfeier in Sydney findet im Gedenken an den Anschlag statt.Foto: Dan Himbrechts9/11Ein Mädchen zeigt neue Euro-Münzen mit bulgarischen Symbolen.Foto: Valentina Petrova10/11Menschen sitzen auf einem Dock in Montevideo.Foto: Matilde Campodonico11/11