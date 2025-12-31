DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251231-930-482863/61 / 10Funkelnde Drohnenkunst: Busan begrüßt 2026 mit spektakulärer Lichtershow am Himmel.Foto: Kang Sun-bae1/10Funkelnde Drohnenkunst: Busan begrüßt 2026 mit spektakulärer Lichtershow am Himmel.Foto: Kang Sun-baeOttawa gleitet ins neue Jahr: Schlittschuhlaufen auf dem Rideau Canal Skateway startet.Foto: Spencer Colby2/10Jahreswechsel in Hongkong: Menschen feiern das Jahr 2026.Foto: Chan Long Hei3/10Tokio: Traditionelles Glockenschlagen der Mönche im Zojoji-Tempel zu SilvesterFoto: Eugene Hoshiko4/10Farbenpracht über dem Hafen von Sydney: Feuerwerk begeistert am SilvesterabendFoto: Dan Himbrechts5/10Hongkong: Besucher warten am Victoria-Hafen in Tsim Sha Tsui auf den Silvester-CountdownFoto: Kobe Li6/10Kaltstart ins neue Jahr: Silvesterstromschwimmen zieht Mutige in den Rhein bei MainzFoto: Helmut Fricke7/10Die Silvesterfeier in Sydney findet im Gedenken an den Anschlag statt.Foto: Dan Himbrechts8/10Ein Mädchen zeigt neue Euro-Münzen mit bulgarischen Symbolen.Foto: Valentina Petrova9/10Menschen sitzen auf einem Dock in Montevideo.Foto: Matilde Campodonico10/10