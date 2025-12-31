Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Jahreswechsel in Hongkong: Menschen feiern das Jahr 2026.
Foto: Chan Long Hei
Silvester - Hongkong
Foto: Chan Long Hei
Tokio: Traditionelles Glockenschlagen der Mönche im Zojoji-Tempel zu Silvester
Foto: Eugene Hoshiko
Farbenpracht über dem Hafen von Sydney: Feuerwerk begeistert am Silvesterabend
Foto: Dan Himbrechts
Hongkong: Besucher warten am Victoria-Hafen in Tsim Sha Tsui auf den Silvester-Countdown
Foto: Kobe Li
Kaltstart ins neue Jahr: Silvesterstromschwimmen zieht Mutige in den Rhein bei Mainz
Foto: Helmut Fricke
Ein traumhaft schöner Tagesanbruch an Silvester.
Foto: Thomas Warnack
Die Silvesterfeier in Sydney findet im Gedenken an den Anschlag statt.
Foto: Dan Himbrechts
Ein Mädchen zeigt neue Euro-Münzen mit bulgarischen Symbolen.
Foto: Valentina Petrova
Menschen sitzen auf einem Dock in Montevideo.
Foto: Matilde Campodonico
