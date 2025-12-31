DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251231-930-482863/51 / 9Jahreswechsel in Hongkong: Menschen feiern das Jahr 2026.Foto: Chan Long Hei1/9Jahreswechsel in Hongkong: Menschen feiern das Jahr 2026.Foto: Chan Long HeiTokio: Traditionelles Glockenschlagen der Mönche im Zojoji-Tempel zu SilvesterFoto: Eugene Hoshiko2/9Farbenpracht über dem Hafen von Sydney: Feuerwerk begeistert am SilvesterabendFoto: Dan Himbrechts3/9Hongkong: Besucher warten am Victoria-Hafen in Tsim Sha Tsui auf den Silvester-CountdownFoto: Kobe Li4/9Kaltstart ins neue Jahr: Silvesterstromschwimmen zieht Mutige in den Rhein bei MainzFoto: Helmut Fricke5/9Ein traumhaft schöner Tagesanbruch an Silvester.Foto: Thomas Warnack6/9Die Silvesterfeier in Sydney findet im Gedenken an den Anschlag statt.Foto: Dan Himbrechts7/9Ein Mädchen zeigt neue Euro-Münzen mit bulgarischen Symbolen.Foto: Valentina Petrova8/9Menschen sitzen auf einem Dock in Montevideo.Foto: Matilde Campodonico9/9