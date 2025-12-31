DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251231-930-482863/41 / 7Farbenpracht über Sydney: »Calling Country«-Feuerwerk begeistert am Silvesterabend am Mrs. Macquarie's PointFoto: Dan Himbrechts1/7Farbenpracht über Sydney: »Calling Country«-Feuerwerk begeistert am Silvesterabend am Mrs. Macquarie's PointFoto: Dan HimbrechtsHongkong: Besucher warten am Victoria-Hafen in Tsim Sha Tsui auf den Silvester-CountdownFoto: Kobe Li2/7Kaltstart ins neue Jahr: Silvesterstromschwimmen zieht Mutige in den Rhein bei MainzFoto: Helmut Fricke3/7Ein traumhaft schöner Tagesanbruch an Silvester.Foto: Thomas Warnack4/7Die Silvesterfeier in Sydney findet im Gedenken an den Anschlag statt.Foto: Dan Himbrechts5/7Ein Mädchen zeigt neue Euro-Münzen mit bulgarischen Symbolen.Foto: Valentina Petrova6/7Menschen sitzen auf einem Dock in Montevideo.Foto: Matilde Campodonico7/7