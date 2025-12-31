Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

dpa:251231-930-482863/1

Ein Mädchen zeigt neue Euro-Münzen mit bulgarischen Symbolen.
Foto: Valentina Petrova
Bulgarien wird Euro-Land
Ein Mädchen zeigt neue Euro-Münzen mit bulgarischen Symbolen.
Foto: Valentina Petrova
Dieses vom Pressedienst der 93. mechanisierten Brigade der Ukraine zur Verfügung gestellte Foto zeigt einen Soldaten an der Frontlinie in der Nähe von Kostjantyniwka in der Region Donezk, der eine Neujahrsgirlande hält.
Foto: Iryna Rybakova
Menschen sitzen auf einem Dock in Montevideo.
Foto: Matilde Campodonico
