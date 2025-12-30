DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251230-930-478660/51 / 11Winterwunderwelt: Eine historische Dampflokomotive fährt in Tschechien durch die verschneite Landschaft.Foto: Radek Petrášek1/11Winterwunderwelt: Eine historische Dampflokomotive fährt in Tschechien durch die verschneite Landschaft.Foto: Radek PetrášekSchüsse auf Taxi-Fahrgast: Ein Taxi mit Schusslöchern in der Frontscheibe steht in Düsseldorf.Foto: Henning Kaiser2/11Chaos herrscht am Bahnhof St Pancras International in London, weil der Verkehr im Eurotunnel durch Probleme mit der Stromversorgung stark beeinträchtigt ist.Foto: Alberto Pezzali3/11An den Landungsbrücken in Hamburg füttert ein Mann die Möwen.Foto: Christian Charisius4/11Künstliche Pracht: Schneekanonen beschneien Skipisten an der Wurmberg-Seilbahn im Harz.Foto: Julian Stratenschulte5/11Schlittschuhläufer sind auf dem Eis vor Schloss Moritzburg in Sachsen unterwegs.Foto: Sebastian Kahnert6/11Die Polizei sichert weiter die Sparkasse in Gelsenkirchen-Buer, nachdem die Kunden durch den Einbruch im Tresor verunsichert sind.Foto: Christoph Reichwein7/11Im Harz herrscht wunderschönes Winterwetter.Foto: Julian Stratenschulte8/11Auf diesem vom Pressedienst der 65. Mechanisierten Brigade der Ukraine zur Verfügung gestellten Foto nehmen Rekruten an Übungen auf einem Übungsgelände in der Region Saporischschja teil.Foto: Andriy Andriyenko9/11Ein taiwanesischer Mirage-2000-Kampfjet startet auf einem Luftwaffenstützpunkt.Foto: Chiang Ying-ying10/11Frische Reifenspuren eines Winterreifens auf spiegelglatter Straße zeigen die winterlichen Straßenverhältnisse im Harz.Foto: Matthias Bein11/11