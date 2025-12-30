Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251230-930-478660/5

1 / 11
Winterwunderwelt: Eine historische Dampflokomotive fährt in Tschechien durch die verschneite Landschaft.
Foto: Radek Petrášek
1/11
Historische Dampflokomotive in Tschechien
Winterwunderwelt: Eine historische Dampflokomotive fährt in Tschechien durch die verschneite Landschaft.
Foto: Radek Petrášek
Schüsse auf Taxi-Fahrgast: Ein Taxi mit Schusslöchern in der Frontscheibe steht in Düsseldorf.
Foto: Henning Kaiser
2/11
Chaos herrscht am Bahnhof St Pancras International in London, weil der Verkehr im Eurotunnel durch Probleme mit der Stromversorgung stark beeinträchtigt ist.
Foto: Alberto Pezzali
3/11
An den Landungsbrücken in Hamburg füttert ein Mann die Möwen.
Foto: Christian Charisius
4/11
Künstliche Pracht: Schneekanonen beschneien Skipisten an der Wurmberg-Seilbahn im Harz.
Foto: Julian Stratenschulte
5/11
Schlittschuhläufer sind auf dem Eis vor Schloss Moritzburg in Sachsen unterwegs.
Foto: Sebastian Kahnert
6/11
Die Polizei sichert weiter die Sparkasse in Gelsenkirchen-Buer, nachdem die Kunden durch den Einbruch im Tresor verunsichert sind.
Foto: Christoph Reichwein
7/11
Im Harz herrscht wunderschönes Winterwetter.
Foto: Julian Stratenschulte
8/11
Auf diesem vom Pressedienst der 65. Mechanisierten Brigade der Ukraine zur Verfügung gestellten Foto nehmen Rekruten an Übungen auf einem Übungsgelände in der Region Saporischschja teil.
Foto: Andriy Andriyenko
9/11
Ein taiwanesischer Mirage-2000-Kampfjet startet auf einem Luftwaffenstützpunkt.
Foto: Chiang Ying-ying
10/11
Frische Reifenspuren eines Winterreifens auf spiegelglatter Straße zeigen die winterlichen Straßenverhältnisse im Harz.
Foto: Matthias Bein
11/11