DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

An den Landungsbrücken in Hamburg füttert ein Mann die Möwen.
Foto: Christian Charisius
Wintersonne im Hamburger Hafen
Künstliche Pracht: Schneekanonen beschneien Skipisten an der Wurmberg-Seilbahn im Harz.
Foto: Julian Stratenschulte
Schlittschuhläufer sind auf dem Eis vor Schloss Moritzburg in Sachsen unterwegs.
Foto: Sebastian Kahnert
Die Polizei sichert weiter die Sparkasse in Gelsenkirchen-Buer, nachdem die Kunden durch den Einbruch im Tresor verunsichert sind.
Foto: Christoph Reichwein
Im Harz herrscht wunderschönes Winterwetter.
Foto: Julian Stratenschulte
Auf diesem vom Pressedienst der 65. Mechanisierten Brigade der Ukraine zur Verfügung gestellten Foto nehmen Rekruten an Übungen auf einem Übungsgelände in der Region Saporischschja teil.
Foto: Andriy Andriyenko
Ein taiwanesischer Mirage-2000-Kampfjet startet auf einem Luftwaffenstützpunkt.
Foto: Chiang Ying-ying
Frische Reifenspuren eines Winterreifens auf spiegelglatter Straße zeigen die winterlichen Straßenverhältnisse im Harz.
Foto: Matthias Bein
