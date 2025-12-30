DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251230-930-478660/41 / 8An den Landungsbrücken in Hamburg füttert ein Mann die Möwen.Foto: Christian Charisius1/8An den Landungsbrücken in Hamburg füttert ein Mann die Möwen.Foto: Christian CharisiusKünstliche Pracht: Schneekanonen beschneien Skipisten an der Wurmberg-Seilbahn im Harz.Foto: Julian Stratenschulte2/8Schlittschuhläufer sind auf dem Eis vor Schloss Moritzburg in Sachsen unterwegs.Foto: Sebastian Kahnert3/8Die Polizei sichert weiter die Sparkasse in Gelsenkirchen-Buer, nachdem die Kunden durch den Einbruch im Tresor verunsichert sind.Foto: Christoph Reichwein4/8Im Harz herrscht wunderschönes Winterwetter.Foto: Julian Stratenschulte5/8Auf diesem vom Pressedienst der 65. Mechanisierten Brigade der Ukraine zur Verfügung gestellten Foto nehmen Rekruten an Übungen auf einem Übungsgelände in der Region Saporischschja teil.Foto: Andriy Andriyenko6/8Ein taiwanesischer Mirage-2000-Kampfjet startet auf einem Luftwaffenstützpunkt.Foto: Chiang Ying-ying7/8Frische Reifenspuren eines Winterreifens auf spiegelglatter Straße zeigen die winterlichen Straßenverhältnisse im Harz.Foto: Matthias Bein8/8