DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251230-930-478660/3

Die Polizei sichert weiter die Sparkasse in Gelsenkirchen-Buer, nachdem die Kunden durch den Einbruch im Tresor verunsichert sind.
Foto: Christoph Reichwein
Nach dem Einbruch in den Tresorraum einer Bank
Im Harz herrscht wunderschönes Winterwetter.
Foto: Julian Stratenschulte
Auf diesem vom Pressedienst der 65. Mechanisierten Brigade der Ukraine zur Verfügung gestellten Foto nehmen Rekruten an Übungen auf einem Übungsgelände in der Region Saporischschja teil.
Foto: Andriy Andriyenko
Ein taiwanesischer Mirage-2000-Kampfjet startet auf einem Luftwaffenstützpunkt.
Foto: Chiang Ying-ying
Frische Reifenspuren eines Winterreifens auf spiegelglatter Straße zeigen die winterlichen Straßenverhältnisse im Harz.
Foto: Matthias Bein
