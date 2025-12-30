DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251230-930-478660/31 / 5Die Polizei sichert weiter die Sparkasse in Gelsenkirchen-Buer, nachdem die Kunden durch den Einbruch im Tresor verunsichert sind.Foto: Christoph Reichwein1/5Die Polizei sichert weiter die Sparkasse in Gelsenkirchen-Buer, nachdem die Kunden durch den Einbruch im Tresor verunsichert sind.Foto: Christoph ReichweinIm Harz herrscht wunderschönes Winterwetter.Foto: Julian Stratenschulte2/5Auf diesem vom Pressedienst der 65. Mechanisierten Brigade der Ukraine zur Verfügung gestellten Foto nehmen Rekruten an Übungen auf einem Übungsgelände in der Region Saporischschja teil.Foto: Andriy Andriyenko3/5Ein taiwanesischer Mirage-2000-Kampfjet startet auf einem Luftwaffenstützpunkt.Foto: Chiang Ying-ying4/5Frische Reifenspuren eines Winterreifens auf spiegelglatter Straße zeigen die winterlichen Straßenverhältnisse im Harz.Foto: Matthias Bein5/5