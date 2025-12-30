Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251230-930-478660/2

1 / 4
Im Harz herrscht wunderschönes Winterwetter.
Foto: Julian Stratenschulte
1/4
Winter im Harz
Im Harz herrscht wunderschönes Winterwetter.
Foto: Julian Stratenschulte
Auf diesem vom Pressedienst der 65. Mechanisierten Brigade der Ukraine zur Verfügung gestellten Foto nehmen Rekruten an Übungen auf einem Übungsgelände in der Region Saporischschja teil.
Foto: Andriy Andriyenko
2/4
Ein taiwanesischer Mirage-2000-Kampfjet startet auf einem Luftwaffenstützpunkt.
Foto: Chiang Ying-ying
3/4
Frische Reifenspuren eines Winterreifens auf spiegelglatter Straße zeigen die winterlichen Straßenverhältnisse im Harz.
Foto: Matthias Bein
4/4