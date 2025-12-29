Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Heiß und kalt: Ein Straßenkünstler führt bei Schneefall eine Feuershow im russischen St. Petersburg auf.
Foto: Dmitri Lovetsky
Alltag in Russland
Heiß und kalt: Ein Straßenkünstler führt bei Schneefall eine Feuershow im russischen St. Petersburg auf.
Foto: Dmitri Lovetsky
Aufgebrachte Kunden diskutieren mit der Polizei nach dem Einbruch in die Sparkasse Buer.
Foto: Christoph Reichwein
2/10
Der kambodschanische Außenminister Prak Sokhonn (l) schüttelt die Hand seines thailändischen Amtskollegen Sihasak Phuangketkeow (r) vor dem chinesischen Amtskollegen Wang Yi.
Foto: Uncredited
3/10
Während der Vorbereitungen für die Australian Open 2026 werden die Linien auf das Spielfeld aufgemalt.
Foto: James Ross
4/10
Eine Frau geht in ein beschädigtes Haus.
Foto: Aleksandr Gusev
5/10
Ein Mönch wirft Glücksbringer und Amulette als Dank in ein Feuer.
Foto: Uncredited
6/10
Der Niederländer Michael van Gerwen feiert seinen Sieg über den Deutschen Arno Merk.
Foto: John Walton
7/10
Ein Schild weist auf den Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk hin.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
8/10
Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht während einer Pressekonferenz.
Foto: Alex Brandon
9/10
US-Präsident Donald Trump (r) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, geben sich die Hand.
Foto: Alex Brandon
10/10