DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251228-930-474318/51 / 10Heiß und kalt: Ein Straßenkünstler führt bei Schneefall eine Feuershow im russischen St. Petersburg auf.Foto: Dmitri Lovetsky1/10Heiß und kalt: Ein Straßenkünstler führt bei Schneefall eine Feuershow im russischen St. Petersburg auf.Foto: Dmitri LovetskyAufgebrachte Kunden diskutieren mit der Polizei nach dem Einbruch in die Sparkasse Buer.Foto: Christoph Reichwein2/10Der kambodschanische Außenminister Prak Sokhonn (l) schüttelt die Hand seines thailändischen Amtskollegen Sihasak Phuangketkeow (r) vor dem chinesischen Amtskollegen Wang Yi.Foto: Uncredited3/10Während der Vorbereitungen für die Australian Open 2026 werden die Linien auf das Spielfeld aufgemalt.Foto: James Ross4/10Eine Frau geht in ein beschädigtes Haus.Foto: Aleksandr Gusev5/10Ein Mönch wirft Glücksbringer und Amulette als Dank in ein Feuer.Foto: Uncredited6/10Der Niederländer Michael van Gerwen feiert seinen Sieg über den Deutschen Arno Merk.Foto: John Walton7/10Ein Schild weist auf den Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk hin.Foto: Sebastian Christoph Gollnow8/10Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht während einer Pressekonferenz.Foto: Alex Brandon9/10US-Präsident Donald Trump (r) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, geben sich die Hand.Foto: Alex Brandon10/10