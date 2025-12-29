DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251228-930-474318/41 / 9Aufgebrachte Kunden diskutieren mit der Polizei nach dem Einbruch in die Sparkasse Buer.Foto: Christoph Reichwein1/9Aufgebrachte Kunden diskutieren mit der Polizei nach dem Einbruch in die Sparkasse Buer.Foto: Christoph ReichweinDer kambodschanische Außenminister Prak Sokhonn (l) schüttelt die Hand seines thailändischen Amtskollegen Sihasak Phuangketkeow (r) vor dem chinesischen Amtskollegen Wang Yi.Foto: Uncredited2/9Während der Vorbereitungen für die Australian Open 2026 werden die Linien auf das Spielfeld aufgemalt.Foto: James Ross3/9Eine Frau geht in ein beschädigtes Haus.Foto: Aleksandr Gusev4/9Ein Mönch wirft Glücksbringer und Amulette als Dank in ein Feuer.Foto: Uncredited5/9Der Niederländer Michael van Gerwen feiert seinen Sieg über den Deutschen Arno Merk.Foto: John Walton6/9Ein Schild weist auf den Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk hin.Foto: Sebastian Christoph Gollnow7/9Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht während einer Pressekonferenz.Foto: Alex Brandon8/9US-Präsident Donald Trump (r) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, geben sich die Hand.Foto: Alex Brandon9/9