DPA Bilder des Tages

Der kambodschanische Außenminister Prak Sokhonn (l) schüttelt die Hand seines thailändischen Amtskollegen Sihasak Phuangketkeow (r) vor dem chinesischen Amtskollegen Wang Yi.Foto: Uncredited

Während der Vorbereitungen für die Australian Open 2026 werden die Linien auf das Spielfeld aufgemalt.Foto: James Ross

Eine Frau geht in ein beschädigtes Haus.Foto: Aleksandr Gusev

Ein Mönch wirft Glücksbringer und Amulette als Dank in ein Feuer.Foto: Uncredited

Der Niederländer Michael van Gerwen feiert seinen Sieg über den Deutschen Arno Merk.Foto: John Walton

Ein Schild weist auf den Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk hin.Foto: Sebastian Christoph Gollnow

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht während einer Pressekonferenz.Foto: Alex Brandon

US-Präsident Donald Trump (r) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, geben sich die Hand.Foto: Alex Brandon