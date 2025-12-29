Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251228-930-474318/2

1 / 7
Während der Vorbereitungen für die Australian Open 2026 werden die Linien auf das Spielfeld aufgemalt.
Foto: James Ross
1/7
Vor den Australian Open 2026
Während der Vorbereitungen für die Australian Open 2026 werden die Linien auf das Spielfeld aufgemalt.
Foto: James Ross
Eine Frau geht in ein beschädigtes Haus.
Foto: Aleksandr Gusev
2/7
Ein Mönch wirft Glücksbringer und Amulette als Dank in ein Feuer.
Foto: Uncredited
3/7
Der Niederländer Michael van Gerwen feiert seinen Sieg über den Deutschen Arno Merk.
Foto: John Walton
4/7
Ein Schild weist auf den Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk hin.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
5/7
Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht während einer Pressekonferenz.
Foto: Alex Brandon
6/7
US-Präsident Donald Trump (r) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, geben sich die Hand.
Foto: Alex Brandon
7/7