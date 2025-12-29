Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251228-930-474318/1

Der Niederländer Michael van Gerwen feiert seinen Sieg über den Deutschen Arno Merk.
Foto: John Walton
Darts-WM in London - Tag 15
Der Niederländer Michael van Gerwen feiert seinen Sieg über den Deutschen Arno Merk.
Foto: John Walton
Ein Schild weist auf den Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk hin.
Foto: Sebastian Christoph Gollnow
Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht während einer Pressekonferenz.
Foto: Alex Brandon
US-Präsident Donald Trump (r) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, geben sich die Hand.
Foto: Alex Brandon
