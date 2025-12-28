DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251228-930-473005/51 / 10Raureif auf NadelwaldFoto: Karl-Josef Hildenbrand1/10Raureif auf NadelwaldFoto: Karl-Josef HildenbrandEierschlachtFoto: Alberto Saíz2/10Brigitte Bardot gestorbenFoto: Uncredited3/10Winter im SchwarzwaldFoto: Silas Stein4/10Wahlen im KosovoFoto: Visar Kryeziu5/10Eichhörnchen im WinterFoto: Silas Stein6/10Krieg in der UkraineFoto: Evgeniy Maloletka7/10Biathlon mit Tunnelblick.Foto: Bernd Thissen8/10Vierschanzentournee: die Adler fliegen wieder.Foto: Daniel Karmann9/10Sonnenschein im Winterwunderland.Foto: Frank Hammerschmidt10/10