Bilder des Tages

Bilder des Tages

Afrika Cup: Ein Senegal-Fan reagiert bei dem Vorrundenspiel der Gruppe D gegen DR Kongo am 2. Spieltag.
Foto: Themba Hadebe
Senegal - DR Kongo
Menschen spazieren durch das Stadtzentrum Mailands, welches mit Beleuchtung für die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Italien 2026 geschmückt ist.
Foto: Luca Bruno
Darts: WM, 3. Runde. Zuschauer in Kostümen im Alexandra Palace.
Foto: Steven Paston
Menschen gehen bei starkem Schneefall am Bahnhof in der Stadt Åre in Schweden, nachdem der Zugverkehr eingestellt wurde.
Foto: Pontus Lundahl
Uwe Reisner vom Förderverein Rabensteiner Stollen zündet im Stollen Kerzen an.
Foto: Matthias Bein
Verwüstung nach russischem Luftangriff
Foto: Andrii Marienko
Thailand und Kambodscha unterzeichnen Waffenstillstandsabkommen.
Foto: Sun Weitong
Autos und Häuser werden nach Unwetter von Schlamm verschluckt.
Foto: Matthew Hoen
Ein Mann fährt an einem verschneiten Tag in Toronto auf einem E-Bike.
Foto: Zou Zheng
Ein Boot fährt bei Nebel auf dem Yamuna-Fluss.
Foto: Deepak
Ein mit einem Weihnachtsbaum geschmückter Mini steht in London auf der Straße.
Foto: Vuk Valcic
Endlich! Das erste Tor bei Liverpool für Florian Wirtz.
Foto: Ian Hodgson
