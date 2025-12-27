DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251227-930-469403/41 / 11Afrika Cup: Ein Senegal-Fan reagiert bei dem Vorrundenspiel der Gruppe D gegen DR Kongo am 2. Spieltag.Foto: Themba Hadebe1/11Afrika Cup: Ein Senegal-Fan reagiert bei dem Vorrundenspiel der Gruppe D gegen DR Kongo am 2. Spieltag.Foto: Themba HadebeMenschen spazieren durch das Stadtzentrum Mailands, welches mit Beleuchtung für die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Italien 2026 geschmückt ist.Foto: Luca Bruno2/11Darts: WM, 3. Runde. Zuschauer in Kostümen im Alexandra Palace.Foto: Steven Paston3/11Menschen gehen bei starkem Schneefall am Bahnhof in der Stadt Åre in Schweden, nachdem der Zugverkehr eingestellt wurde.Foto: Pontus Lundahl4/11Uwe Reisner vom Förderverein Rabensteiner Stollen zündet im Stollen Kerzen an.Foto: Matthias Bein5/11Verwüstung nach russischem LuftangriffFoto: Andrii Marienko6/11Thailand und Kambodscha unterzeichnen Waffenstillstandsabkommen.Foto: Sun Weitong7/11Autos und Häuser werden nach Unwetter von Schlamm verschluckt.Foto: Matthew Hoen8/11Ein Mann fährt an einem verschneiten Tag in Toronto auf einem E-Bike.Foto: Zou Zheng9/11Ein Boot fährt bei Nebel auf dem Yamuna-Fluss.Foto: Deepak10/11Ein mit einem Weihnachtsbaum geschmückter Mini steht in London auf der Straße.Foto: Vuk Valcic11/11