Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251227-930-469403/3

1 / 6
Verwüstung nach russischem Luftangriff
Foto: Andrii Marienko
1/6
Ukraine-Krieg - Charkiw
Verwüstung nach russischem Luftangriff
Foto: Andrii Marienko
Thailand und Kambodscha unterzeichnen Waffenstillstandsabkommen.
Foto: Sun Weitong
2/6
Autos und Häuser werden nach Unwetter von Schlamm verschluckt.
Foto: Matthew Hoen
3/6
Ein Mann fährt an einem verschneiten Tag in Toronto auf einem E-Bike.
Foto: Zou Zheng
4/6
Ein Boot fährt bei Nebel auf dem Yamuna-Fluss.
Foto: Deepak
5/6
Ein mit einem Weihnachtsbaum geschmückter Mini steht in London auf der Straße.
Foto: Vuk Valcic
6/6