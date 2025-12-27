DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251227-930-469403/31 / 6Verwüstung nach russischem LuftangriffFoto: Andrii Marienko1/6Verwüstung nach russischem LuftangriffFoto: Andrii MarienkoThailand und Kambodscha unterzeichnen Waffenstillstandsabkommen.Foto: Sun Weitong2/6Autos und Häuser werden nach Unwetter von Schlamm verschluckt.Foto: Matthew Hoen3/6Ein Mann fährt an einem verschneiten Tag in Toronto auf einem E-Bike.Foto: Zou Zheng4/6Ein Boot fährt bei Nebel auf dem Yamuna-Fluss.Foto: Deepak5/6Ein mit einem Weihnachtsbaum geschmückter Mini steht in London auf der Straße.Foto: Vuk Valcic6/6