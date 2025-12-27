DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251227-930-469403/21 / 8Thailand und Kambodscha unterzeichnen Waffenstillstandsabkommen.Foto: Sun Weitong1/8Thailand und Kambodscha unterzeichnen Waffenstillstandsabkommen.Foto: Sun WeitongAutos und Häuser werden nach Unwetter von Schlamm verschluckt.Foto: Matthew Hoen2/8Menschen betrachten in China eine Schneeskulptur.Foto: Wang Song3/8Fans von Mali reagieren während des Fußballspiels zwischen Marokko und Mali.Foto: Mosa'ab Elshamy4/8Ein Mann fährt an einem verschneiten Tag in Toronto auf einem E-Bike.Foto: Zou Zheng5/8Väterchen Frost fährt in einer Kutsche durch die Altstadt von Ljubljana.Foto: Zeljko Stevanic6/8Ein Boot fährt bei Nebel auf dem Yamuna-Fluss.Foto: Deepak7/8Ein mit einem Weihnachtsbaum geschmückter Mini steht in London auf der Straße.Foto: Vuk Valcic8/8