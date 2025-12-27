Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251227-930-469403/2

Thailand und Kambodscha unterzeichnen Waffenstillstandsabkommen.
Foto: Sun Weitong
Thailand und Kambodscha unterzeichnen Waffenstillstandsabkommen
Foto: Sun Weitong
Autos und Häuser werden nach Unwetter von Schlamm verschluckt.
Foto: Matthew Hoen
Menschen betrachten in China eine Schneeskulptur.
Foto: Wang Song
Fans von Mali reagieren während des Fußballspiels zwischen Marokko und Mali.
Foto: Mosa'ab Elshamy
Ein Mann fährt an einem verschneiten Tag in Toronto auf einem E-Bike.
Foto: Zou Zheng
Väterchen Frost fährt in einer Kutsche durch die Altstadt von Ljubljana.
Foto: Zeljko Stevanic
Ein Boot fährt bei Nebel auf dem Yamuna-Fluss.
Foto: Deepak
Ein mit einem Weihnachtsbaum geschmückter Mini steht in London auf der Straße.
Foto: Vuk Valcic
