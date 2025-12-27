DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251227-930-469403/11 / 5Fans von Mali reagieren während des Fußballspiels zwischen Marokko und Mali.Foto: Mosa'ab Elshamy1/5Fans von Mali reagieren während des Fußballspiels zwischen Marokko und Mali.Foto: Mosa'ab ElshamyEin Mann fährt an einem verschneiten Tag in Toronto auf einem E-Bike.Foto: Zou Zheng2/5Väterchen Frost fährt in einer Kutsche durch die Altstadt von Ljubljana.Foto: Zeljko Stevanic3/5Ein Boot fährt bei Nebel auf dem Yamuna-Fluss.Foto: Deepak4/5Ein mit einem Weihnachtsbaum geschmückter Mini steht in London auf der Straße.Foto: Vuk Valcic5/5