DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Foto: Mosa'ab Elshamy
Marokko - Mali
Fans von Mali reagieren während des Fußballspiels zwischen Marokko und Mali.
Foto: Mosa'ab Elshamy
Ein Mann fährt an einem verschneiten Tag in Toronto auf einem E-Bike.
Foto: Zou Zheng
Väterchen Frost fährt in einer Kutsche durch die Altstadt von Ljubljana.
Foto: Zeljko Stevanic
Ein Boot fährt bei Nebel auf dem Yamuna-Fluss.
Foto: Deepak
Ein mit einem Weihnachtsbaum geschmückter Mini steht in London auf der Straße.
Foto: Vuk Valcic
