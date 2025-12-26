Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
Foto: Frank Hammerschmidt
Weihnachtswetter in Südbrandenburg
Brasilianer spielen bei 32 Grad nach den Weihnachtstagen Fußball am Strand in Rio de Janeiro.
Foto: Tomaz Silva
Spaziergänger sind am zugefrorenen Schloßteich in Chemnitz unterwegs.
Foto: Hendrik Schmidt
Fichtelberg im Frost: Spaziergänger genießt Winteridylle
Foto: Sebastian Willnow
Großer Sprung zurück auf die Eisbachwelle: Surfer erobern bei winterlichen Temperaturen Münchens Hotspot wieder
Foto: Peter Kneffel
Karussell vor Kremlkulisse: Kinder vergnügen sich auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Platz
Foto: Alexander Zemlianichenko
Kochen im Krisenalltag: Frau versorgt ihre Familie im Lager Al-Shati im Gazastreifen
Foto: Jehad Alshrafi
Segelyachten eröffnen die Sydney-Hobart-Regatta 2025
Foto: Dean Lewins
Minnesota Vikings Wide Receiver Justin Jefferson (r) fängt einen Pass.
Foto: Abbie Parr
Tiefe Risse sind im Boden in Kalifornien durch Überschwemmungen zu sehen.
Foto: William Liang
Minnesota Vikings Cornerback Byron Murphy Jr. reagiert nach dem Sieg.
Foto: Abbie Parr
Machthaber Kim Jong Un (M) inspiziert Raketenproduktion.
Foto: Uncredited
Snoop Dogg (r) tritt während der Halbzeitpause auf.
Foto: Abbie Parr
