DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251226-930-466672/41 / 13Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.Foto: Frank Hammerschmidt1/13Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.Foto: Frank HammerschmidtBrasilianer spielen bei 32 Grad nach den Weihnachtstagen Fußball am Strand in Rio de Janeiro.Foto: Tomaz Silva2/13Spaziergänger sind am zugefrorenen Schloßteich in Chemnitz unterwegs.Foto: Hendrik Schmidt3/13Fichtelberg im Frost: Spaziergänger genießt WinteridylleFoto: Sebastian Willnow4/13Großer Sprung zurück auf die Eisbachwelle: Surfer erobern bei winterlichen Temperaturen Münchens Hotspot wiederFoto: Peter Kneffel5/13Karussell vor Kremlkulisse: Kinder vergnügen sich auf dem Weihnachtsmarkt am Roten PlatzFoto: Alexander Zemlianichenko6/13Kochen im Krisenalltag: Frau versorgt ihre Familie im Lager Al-Shati im GazastreifenFoto: Jehad Alshrafi7/13Segelyachten eröffnen die Sydney-Hobart-Regatta 2025Foto: Dean Lewins8/13Minnesota Vikings Wide Receiver Justin Jefferson (r) fängt einen Pass.Foto: Abbie Parr9/13Tiefe Risse sind im Boden in Kalifornien durch Überschwemmungen zu sehen.Foto: William Liang10/13Minnesota Vikings Cornerback Byron Murphy Jr. reagiert nach dem Sieg.Foto: Abbie Parr11/13Machthaber Kim Jong Un (M) inspiziert Raketenproduktion.Foto: Uncredited12/13Snoop Dogg (r) tritt während der Halbzeitpause auf.Foto: Abbie Parr13/13