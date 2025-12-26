Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251226-930-466672/3

1 / 10
Fichtelberg im Frost: Spaziergänger genießt Winteridylle
Foto: Sebastian Willnow
1/10
Winterwetter im Erzgebirge
Foto: Sebastian Willnow
Großer Sprung zurück auf die Eisbachwelle: Surfer erobern bei winterlichen Temperaturen Münchens Hotspot wieder
Foto: Peter Kneffel
2/10
Karussell vor Kremlkulisse: Kinder vergnügen sich auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Platz
Foto: Alexander Zemlianichenko
3/10
Kochen im Krisenalltag: Frau versorgt ihre Familie im Lager Al-Shati im Gazastreifen
Foto: Jehad Alshrafi
4/10
Segelyachten eröffnen die Sydney-Hobart-Regatta 2025
Foto: Dean Lewins
5/10
Minnesota Vikings Wide Receiver Justin Jefferson (r) fängt einen Pass.
Foto: Abbie Parr
6/10
Tiefe Risse sind im Boden in Kalifornien durch Überschwemmungen zu sehen.
Foto: William Liang
7/10
Minnesota Vikings Cornerback Byron Murphy Jr. reagiert nach dem Sieg.
Foto: Abbie Parr
8/10
Machthaber Kim Jong Un (M) inspiziert Raketenproduktion.
Foto: Uncredited
9/10
Snoop Dogg (r) tritt während der Halbzeitpause auf.
Foto: Abbie Parr
10/10