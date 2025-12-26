DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251226-930-466672/31 / 10Fichtelberg im Frost: Spaziergänger genießt WinteridylleFoto: Sebastian Willnow1/10Fichtelberg im Frost: Spaziergänger genießt WinteridylleFoto: Sebastian WillnowGroßer Sprung zurück auf die Eisbachwelle: Surfer erobern bei winterlichen Temperaturen Münchens Hotspot wiederFoto: Peter Kneffel2/10Karussell vor Kremlkulisse: Kinder vergnügen sich auf dem Weihnachtsmarkt am Roten PlatzFoto: Alexander Zemlianichenko3/10Kochen im Krisenalltag: Frau versorgt ihre Familie im Lager Al-Shati im GazastreifenFoto: Jehad Alshrafi4/10Segelyachten eröffnen die Sydney-Hobart-Regatta 2025Foto: Dean Lewins5/10Minnesota Vikings Wide Receiver Justin Jefferson (r) fängt einen Pass.Foto: Abbie Parr6/10Tiefe Risse sind im Boden in Kalifornien durch Überschwemmungen zu sehen.Foto: William Liang7/10Minnesota Vikings Cornerback Byron Murphy Jr. reagiert nach dem Sieg.Foto: Abbie Parr8/10Machthaber Kim Jong Un (M) inspiziert Raketenproduktion.Foto: Uncredited9/10Snoop Dogg (r) tritt während der Halbzeitpause auf.Foto: Abbie Parr10/10