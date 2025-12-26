Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251226-930-466672/2

Neujahrsvorbereitung in Russland
Karussell vor Kremlkulisse: Kinder vergnügen sich auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Platz
Foto: Alexander Zemlianichenko
Kochen im Krisenalltag: Frau versorgt ihre Familie im Lager Al-Shati im Gazastreifen
Foto: Jehad Alshrafi
Segelyachten eröffnen die Sydney-Hobart-Regatta 2025
Foto: Dean Lewins
Minnesota Vikings Wide Receiver Justin Jefferson (r) fängt einen Pass.
Foto: Abbie Parr
Tiefe Risse sind im Boden in Kalifornien durch Überschwemmungen zu sehen.
Foto: William Liang
Minnesota Vikings Cornerback Byron Murphy Jr. reagiert nach dem Sieg.
Foto: Abbie Parr
Machthaber Kim Jong Un (M) inspiziert Raketenproduktion.
Foto: Uncredited
Snoop Dogg (r) tritt während der Halbzeitpause auf.
Foto: Abbie Parr
