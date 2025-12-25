DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251224-930-465082/41 / 16Papst spendet Weihnachtssegen »Urbi et Orbi«Foto: Gregorio Borgia1/16Papst spendet Weihnachtssegen »Urbi et Orbi«Foto: Gregorio BorgiaWintermärchen am Brocken: Sonnige Fahrt mit der Harzer SchmalspurbahnFoto: Matthias Bein2/16Patriarch Pizzaballa leitet Weihnachtsmesse in der Geburtskirche von BethlehemFoto: Mahmoud Illean3/16Weihnachtsaktion an der A5: Geschenke für gestrandete Lkw-FahrerFoto: Silas Stein4/16Weihnachtsmann kommt per Boot: Fischer feiern Weihnachten in Valparaíso, ChileFoto: Cristobal Basaure Araya5/16Eisige Weihnachten in Berlin und Brandenburg: Frost bis minus 11 GradFoto: Patrick Pleul6/16Erster Weihnachtsfeiertag in Bayern: Landesbischof Kopp predigt in MünchenFoto: Peter Kneffel7/16Ein Teil einer kalifornischen Straße wird von Fluten weggespült.Foto: Wally Skalij8/16Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un besichtigt U-Boot-Werft.Foto: Uncredited9/16Kardinal Reinhard Marx sitzt im Münchner Dom vor dem Altar.Foto: Felix Hörhager10/16Bedürftige erhalten kostenlose Haarschnitte.Foto: Rodrigo Abd11/16US-Präsident Donald Trump spricht in Begleitung von First Lady Melania Trump bei einem Telefonat.Foto: Alex Brandon12/16US-Präsident Donald Trump spricht bei einem Telefonat.Foto: Alex Brandon13/16Eine Autobahn in Südkalifornien ist überschwemmt.Foto: Jonathan Alcorn14/16Papst Leo XIV. zelebriert die Heiligabendmesse im Petersdom im Vatikan.Foto: Gregorio Borgia15/16Papst Leo XIV. hält die Statue des Jesuskindes.Foto: Gregorio Borgia16/16