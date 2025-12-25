Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251224-930-465082/4

Papst spendet Weihnachtssegen »Urbi et Orbi«
Foto: Gregorio Borgia
Papst spendet Weihnachtssegen
Foto: Gregorio Borgia
Wintermärchen am Brocken: Sonnige Fahrt mit der Harzer Schmalspurbahn
Foto: Matthias Bein
Patriarch Pizzaballa leitet Weihnachtsmesse in der Geburtskirche von Bethlehem
Foto: Mahmoud Illean
Weihnachtsaktion an der A5: Geschenke für gestrandete Lkw-Fahrer
Foto: Silas Stein
Weihnachtsmann kommt per Boot: Fischer feiern Weihnachten in Valparaíso, Chile
Foto: Cristobal Basaure Araya
Eisige Weihnachten in Berlin und Brandenburg: Frost bis minus 11 Grad
Foto: Patrick Pleul
Erster Weihnachtsfeiertag in Bayern: Landesbischof Kopp predigt in München
Foto: Peter Kneffel
Ein Teil einer kalifornischen Straße wird von Fluten weggespült.
Foto: Wally Skalij
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un besichtigt U-Boot-Werft.
Foto: Uncredited
Kardinal Reinhard Marx sitzt im Münchner Dom vor dem Altar.
Foto: Felix Hörhager
Bedürftige erhalten kostenlose Haarschnitte.
Foto: Rodrigo Abd
US-Präsident Donald Trump spricht in Begleitung von First Lady Melania Trump bei einem Telefonat.
Foto: Alex Brandon
US-Präsident Donald Trump spricht bei einem Telefonat.
Foto: Alex Brandon
Eine Autobahn in Südkalifornien ist überschwemmt.
Foto: Jonathan Alcorn
Papst Leo XIV. zelebriert die Heiligabendmesse im Petersdom im Vatikan.
Foto: Gregorio Borgia
Papst Leo XIV. hält die Statue des Jesuskindes.
Foto: Gregorio Borgia
