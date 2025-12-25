DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251224-930-465082/31 / 14Patriarch Pizzaballa leitet Weihnachtsmesse in der Geburtskirche von BethlehemFoto: Mahmoud Illean1/14Patriarch Pizzaballa leitet Weihnachtsmesse in der Geburtskirche von BethlehemFoto: Mahmoud IlleanWeihnachtsaktion an der A5: Geschenke für gestrandete Lkw-FahrerFoto: Silas Stein2/14Weihnachtsmann kommt per Boot: Fischer feiern Weihnachten in Valparaíso, ChileFoto: Cristobal Basaure Araya3/14Eisige Weihnachten in Berlin und Brandenburg: Frost bis minus 11 GradFoto: Patrick Pleul4/14Erster Weihnachtsfeiertag in Bayern: Landesbischof Kopp predigt in MünchenFoto: Peter Kneffel5/14Ein Teil einer kalifornischen Straße wird von Fluten weggespült.Foto: Wally Skalij6/14Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un besichtigt U-Boot-Werft.Foto: Uncredited7/14Kardinal Reinhard Marx sitzt im Münchner Dom vor dem Altar.Foto: Felix Hörhager8/14Bedürftige erhalten kostenlose Haarschnitte.Foto: Rodrigo Abd9/14US-Präsident Donald Trump spricht in Begleitung von First Lady Melania Trump bei einem Telefonat.Foto: Alex Brandon10/14US-Präsident Donald Trump spricht bei einem Telefonat.Foto: Alex Brandon11/14Eine Autobahn in Südkalifornien ist überschwemmt.Foto: Jonathan Alcorn12/14Papst Leo XIV. zelebriert die Heiligabendmesse im Petersdom im Vatikan.Foto: Gregorio Borgia13/14Papst Leo XIV. hält die Statue des Jesuskindes.Foto: Gregorio Borgia14/14