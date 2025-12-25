Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251224-930-465082/2

Ein Teil einer kalifornischen Straße wird von Fluten weggespült.
Foto: Wally Skalij
Extremwetter in Kalifornien
Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un besichtigt U-Boot-Werft.
Foto: Uncredited
2/10
Kardinal Reinhard Marx sitzt im Münchner Dom vor dem Altar.
Foto: Felix Hörhager
3/10
Bedürftige erhalten kostenlose Haarschnitte.
Foto: Rodrigo Abd
4/10
US-Präsident Donald Trump spricht in Begleitung von First Lady Melania Trump bei einem Telefonat.
Foto: Alex Brandon
5/10
6/10
Eine Autobahn in Südkalifornien ist überschwemmt.
Foto: Jonathan Alcorn
7/10
Papst Leo XIV. zelebriert die Heiligabendmesse im Petersdom im Vatikan.
Foto: Gregorio Borgia
8/10
9/10
Papst Leo XIV. hält die Statue des Jesuskindes.
Foto: Gregorio Borgia
10/10