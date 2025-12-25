DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251224-930-465082/21 / 10Ein Teil einer kalifornischen Straße wird von Fluten weggespült.Foto: Wally Skalij1/10Ein Teil einer kalifornischen Straße wird von Fluten weggespült.Foto: Wally SkalijNordkoreas Machthaber Kim Jong Un besichtigt U-Boot-Werft.Foto: Uncredited2/10Kardinal Reinhard Marx sitzt im Münchner Dom vor dem Altar.Foto: Felix Hörhager3/10Bedürftige erhalten kostenlose Haarschnitte.Foto: Rodrigo Abd4/10US-Präsident Donald Trump spricht in Begleitung von First Lady Melania Trump bei einem Telefonat.Foto: Alex Brandon5/10US-Präsident Donald Trump spricht bei einem Telefonat.Foto: Alex Brandon6/10Eine Autobahn in Südkalifornien ist überschwemmt.Foto: Jonathan Alcorn7/10Papst Leo XIV. zelebriert die Heiligabendmesse im Petersdom im Vatikan.Foto: Gregorio Borgia8/10Papst Leo XIV. zelebriert die Heiligabendmesse im Petersdom im Vatikan.Foto: Gregorio Borgia9/10Papst Leo XIV. hält die Statue des Jesuskindes.Foto: Gregorio Borgia10/10