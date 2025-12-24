Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251224-930-463605/6

1 / 11
Ein Auto vom Typ Volkswagen Polo in der Edition Harlekin aus dem Jahr 1996 fährt weihnachtlich dekoriert durch Leipzig.
Foto: Sebastian Willnow
1/11
Weihnachtsmann in Aktion
Ein Auto vom Typ Volkswagen Polo in der Edition Harlekin aus dem Jahr 1996 fährt weihnachtlich dekoriert durch Leipzig.
Foto: Sebastian Willnow
Menschen machen Selfies unter einer Weihnachtsbeleuchtung in Jakarta.
Foto: Dita Alangkara
2/11
In der Helen's Bay in Nordirland schwimmen Menschen an Heiligabend im kalten Wasser des Belfast Lough, um Geld für Dementia NI und Air Ambulance NI zu sammeln.
Foto: Peter Morrison
3/11
Weihnachten in Nazareth - Jugendlicher im Weihnachtsmannkostüm wartet mit Pfadfindern auf Weihnachtsparade
Foto: Ariel Schalit
4/11
Joggerin trotzt Schnee und Raureif an Heiligabend in Uttenweiler
Foto: Thomas Warnack
5/11
Kind auf gepanzertem Fahrzeug zwischen Lichterglanz und Weihnachten in Caracas
Foto: Matias Delacroix
6/11
Weihnachtszauber in Kenia: Junge Tänzer bei ihrem großen Auftritt
Foto: Samson Otieno
7/11
Kiew nach Drohnenangriff: Alter Mann blickt aus zerstörtem Fenster
Foto: Efrem Lukatsky
8/11
Durch den Schnee - Schneesturmwarnung für Harbin
Foto: Zhang Shu
9/11
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
Foto: Adam Davy
10/11
König Charles III. während der Aufzeichnung seiner Weihnachtsbotschaft.
Foto: Aaron Chown
11/11