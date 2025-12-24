DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251224-930-463605/61 / 11Ein Auto vom Typ Volkswagen Polo in der Edition Harlekin aus dem Jahr 1996 fährt weihnachtlich dekoriert durch Leipzig.Foto: Sebastian Willnow1/11Ein Auto vom Typ Volkswagen Polo in der Edition Harlekin aus dem Jahr 1996 fährt weihnachtlich dekoriert durch Leipzig.Foto: Sebastian WillnowMenschen machen Selfies unter einer Weihnachtsbeleuchtung in Jakarta.Foto: Dita Alangkara2/11In der Helen's Bay in Nordirland schwimmen Menschen an Heiligabend im kalten Wasser des Belfast Lough, um Geld für Dementia NI und Air Ambulance NI zu sammeln.Foto: Peter Morrison3/11Weihnachten in Nazareth - Jugendlicher im Weihnachtsmannkostüm wartet mit Pfadfindern auf WeihnachtsparadeFoto: Ariel Schalit4/11Joggerin trotzt Schnee und Raureif an Heiligabend in UttenweilerFoto: Thomas Warnack5/11Kind auf gepanzertem Fahrzeug zwischen Lichterglanz und Weihnachten in CaracasFoto: Matias Delacroix6/11Weihnachtszauber in Kenia: Junge Tänzer bei ihrem großen AuftrittFoto: Samson Otieno7/11Kiew nach Drohnenangriff: Alter Mann blickt aus zerstörtem FensterFoto: Efrem Lukatsky8/11Durch den Schnee - Schneesturmwarnung für HarbinFoto: Zhang Shu9/11Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.Foto: Adam Davy10/11König Charles III. während der Aufzeichnung seiner Weihnachtsbotschaft.Foto: Aaron Chown11/11