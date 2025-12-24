DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251224-930-463605/51 / 8Weihnachten in Nazareth - Jugendlicher im Weihnachtsmannkostüm wartet mit Pfadfindern auf WeihnachtsparadeFoto: Ariel Schalit1/8Weihnachten in Nazareth - Jugendlicher im Weihnachtsmannkostüm wartet mit Pfadfindern auf WeihnachtsparadeFoto: Ariel SchalitJoggerin trotzt Schnee und Raureif an Heiligabend in UttenweilerFoto: Thomas Warnack2/8Kind auf gepanzertem Fahrzeug zwischen Lichterglanz und Weihnachten in CaracasFoto: Matias Delacroix3/8Weihnachtszauber in Kenia: Junge Tänzer bei ihrem großen AuftrittFoto: Samson Otieno4/8Kiew nach Drohnenangriff: Alter Mann blickt aus zerstörtem FensterFoto: Efrem Lukatsky5/8Durch den Schnee - Schneesturmwarnung für HarbinFoto: Zhang Shu6/8Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.Foto: Adam Davy7/8König Charles III. während der Aufzeichnung seiner Weihnachtsbotschaft.Foto: Aaron Chown8/8