DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251224-930-463605/5

Weihnachten in Nazareth - Jugendlicher im Weihnachtsmannkostüm wartet mit Pfadfindern auf Weihnachtsparade
Foto: Ariel Schalit
1/8
Weihnachten in Nazareth
Weihnachten in Nazareth - Jugendlicher im Weihnachtsmannkostüm wartet mit Pfadfindern auf Weihnachtsparade
Foto: Ariel Schalit
Joggerin trotzt Schnee und Raureif an Heiligabend in Uttenweiler
Foto: Thomas Warnack
2/8
Kind auf gepanzertem Fahrzeug zwischen Lichterglanz und Weihnachten in Caracas
Foto: Matias Delacroix
3/8
Weihnachtszauber in Kenia: Junge Tänzer bei ihrem großen Auftritt
Foto: Samson Otieno
4/8
Kiew nach Drohnenangriff: Alter Mann blickt aus zerstörtem Fenster
Foto: Efrem Lukatsky
5/8
Durch den Schnee - Schneesturmwarnung für Harbin
Foto: Zhang Shu
6/8
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
Foto: Adam Davy
7/8
König Charles III. während der Aufzeichnung seiner Weihnachtsbotschaft.
Foto: Aaron Chown
8/8