DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251224-930-463605/41 / 7Joggerin trotzt Schnee und Raureif an Heiligabend in UttenweilerFoto: Thomas Warnack1/7Joggerin trotzt Schnee und Raureif an Heiligabend in UttenweilerFoto: Thomas WarnackKind auf gepanzertem Fahrzeug zwischen Lichterglanz und Weihnachten in CaracasFoto: Matias Delacroix2/7Weihnachtszauber in Kenia: Junge Tänzer bei ihrem großen AuftrittFoto: Samson Otieno3/7Kiew nach Drohnenangriff: Alter Mann blickt aus zerstörtem FensterFoto: Efrem Lukatsky4/7Durch den Schnee - Schneesturmwarnung für HarbinFoto: Zhang Shu5/7Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.Foto: Adam Davy6/7König Charles III. während der Aufzeichnung seiner Weihnachtsbotschaft.Foto: Aaron Chown7/7