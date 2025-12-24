Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Joggerin trotzt Schnee und Raureif an Heiligabend in Uttenweiler
Foto: Thomas Warnack
Wetter in Baden-Württemberg
Kind auf gepanzertem Fahrzeug zwischen Lichterglanz und Weihnachten in Caracas
Foto: Matias Delacroix
Weihnachtszauber in Kenia: Junge Tänzer bei ihrem großen Auftritt
Foto: Samson Otieno
Kiew nach Drohnenangriff: Alter Mann blickt aus zerstörtem Fenster
Foto: Efrem Lukatsky
Durch den Schnee - Schneesturmwarnung für Harbin
Foto: Zhang Shu
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
Foto: Adam Davy
König Charles III. während der Aufzeichnung seiner Weihnachtsbotschaft.
Foto: Aaron Chown
