DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251224-930-463605/31 / 5Weihnachtszauber in Kenia: Junge Tänzer bei ihrem großen AuftrittFoto: Samson Otieno1/5Weihnachtszauber in Kenia: Junge Tänzer bei ihrem großen AuftrittFoto: Samson OtienoKiew nach Drohnenangriff: Alter Mann blickt aus zerstörtem FensterFoto: Efrem Lukatsky2/5Durch den Schnee - Schneesturmwarnung für HarbinFoto: Zhang Shu3/5Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.Foto: Adam Davy4/5König Charles III. während der Aufzeichnung seiner Weihnachtsbotschaft.Foto: Aaron Chown5/5