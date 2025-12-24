Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251224-930-463605/3

1 / 5
Weihnachtszauber in Kenia: Junge Tänzer bei ihrem großen Auftritt
Foto: Samson Otieno
1/5
Kenia - Weihnachten
Weihnachtszauber in Kenia: Junge Tänzer bei ihrem großen Auftritt
Foto: Samson Otieno
Kiew nach Drohnenangriff: Alter Mann blickt aus zerstörtem Fenster
Foto: Efrem Lukatsky
2/5
Durch den Schnee - Schneesturmwarnung für Harbin
Foto: Zhang Shu
3/5
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
Foto: Adam Davy
4/5
König Charles III. während der Aufzeichnung seiner Weihnachtsbotschaft.
Foto: Aaron Chown
5/5