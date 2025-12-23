Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Mit Weihnachtsmannmützen verkleidete Menschen surfen während der »Papanoelada Surfera« (Surfer-Nikolaus-Aktion) am Strand von Patos.
Foto: Adrián Irago
Weihnachten in Spanien
Zahlreiche Besucher verfolgen die traditionelle Christvesper auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche in Dresden.
Foto: Sebastian Kahnert
Herrschekloese ziehen durch Gethles.
Foto: Michael Reichel
Surflehrer und Rettungsschwimmer Finn Clark aus Gorebridge verkleidet sich als Weihnachtsmann für eine Surfsession im Lost Shore Surf Resort in Newbridge, in der Nähe von Edinburgh.
Foto: Jane Barlow
Schneekristalle haben sind auf einem Wander-Wegweiser auf dem Kahlen Asten gebildet.
Foto: Bernd Thissen
Passanten sind mit ihren Weihnachtseinkäufen auf der Mönckebergstraße in der Innenstadt unterwegs.
Foto: Christian Charisius
Süßer Nachwuchs: Faultier-Baby im Vogelpark Walsrode
Foto: Philipp Schulze
Lichterglanz auf der Binnenalster: Weihnachtliche Stimmung in Hamburg
Foto: Christian Charisius
Santa on Tour: Weihnachtsmann radelt Fahrgäste durch New Yorks Sixth Avenue
Foto: Frank Franklin II
Mar-a-Lago: Trump, Rubio & Co. präsentieren Pläne für den Bau von neuen Kampfschiffen.
Foto: Alex Brandon
Südkorea: Früher Sonnenaufgang über Gwangan-Brücke in Busan
Foto: Yonhap
Darts-WM in London: Fans feiern im Alexandra Palace am zwölften Turniertag
Foto: John Walton
