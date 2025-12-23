DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251223-930-459577/51 / 12Mit Weihnachtsmannmützen verkleidete Menschen surfen während der »Papanoelada Surfera« (Surfer-Nikolaus-Aktion) am Strand von Patos.Foto: Adrián Irago1/12Mit Weihnachtsmannmützen verkleidete Menschen surfen während der »Papanoelada Surfera« (Surfer-Nikolaus-Aktion) am Strand von Patos.Foto: Adrián IragoZahlreiche Besucher verfolgen die traditionelle Christvesper auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche in Dresden.Foto: Sebastian Kahnert2/12Herrschekloese ziehen durch Gethles.Foto: Michael Reichel3/12Surflehrer und Rettungsschwimmer Finn Clark aus Gorebridge verkleidet sich als Weihnachtsmann für eine Surfsession im Lost Shore Surf Resort in Newbridge, in der Nähe von Edinburgh.Foto: Jane Barlow4/12Schneekristalle haben sind auf einem Wander-Wegweiser auf dem Kahlen Asten gebildet.Foto: Bernd Thissen5/12Passanten sind mit ihren Weihnachtseinkäufen auf der Mönckebergstraße in der Innenstadt unterwegs.Foto: Christian Charisius6/12Süßer Nachwuchs: Faultier-Baby im Vogelpark WalsrodeFoto: Philipp Schulze7/12Lichterglanz auf der Binnenalster: Weihnachtliche Stimmung in HamburgFoto: Christian Charisius8/12Santa on Tour: Weihnachtsmann radelt Fahrgäste durch New Yorks Sixth AvenueFoto: Frank Franklin II9/12Mar-a-Lago: Trump, Rubio & Co. präsentieren Pläne für den Bau von neuen Kampfschiffen.Foto: Alex Brandon10/12Südkorea: Früher Sonnenaufgang über Gwangan-Brücke in BusanFoto: Yonhap11/12Darts-WM in London: Fans feiern im Alexandra Palace am zwölften TurniertagFoto: John Walton12/12