Bilder des Tages

Surflehrer und Rettungsschwimmer Finn Clark aus Gorebridge verkleidet sich als Weihnachtsmann für eine Surfsession im Lost Shore Surf Resort in Newbridge, in der Nähe von Edinburgh.
Foto: Jane Barlow

Schneekristalle haben sind auf einem Wander-Wegweiser auf dem Kahlen Asten gebildet.
Foto: Bernd Thissen

Passanten sind mit ihren Weihnachtseinkäufen auf der Mönckebergstraße in der Innenstadt unterwegs.
Foto: Christian Charisius

Süßer Nachwuchs: Faultier-Baby im Vogelpark Walsrode
Foto: Philipp Schulze

Lichterglanz auf der Binnenalster: Weihnachtliche Stimmung in Hamburg
Foto: Christian Charisius

Santa on Tour: Weihnachtsmann radelt Fahrgäste durch New Yorks Sixth Avenue
Foto: Frank Franklin II

Mar-a-Lago: Trump, Rubio & Co. präsentieren Pläne für den Bau von neuen Kampfschiffen.
Foto: Alex Brandon

Südkorea: Früher Sonnenaufgang über Gwangan-Brücke in Busan
Foto: Yonhap

Darts-WM in London: Fans feiern im Alexandra Palace am zwölften Turniertag
Foto: John Walton