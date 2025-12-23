Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

Surflehrer und Rettungsschwimmer Finn Clark aus Gorebridge verkleidet sich als Weihnachtsmann für eine Surfsession im Lost Shore Surf Resort in Newbridge, in der Nähe von Edinburgh.
Foto: Jane Barlow
Surfender Weihnachtsmann in Großbritannien
Schneekristalle haben sind auf einem Wander-Wegweiser auf dem Kahlen Asten gebildet.
Foto: Bernd Thissen
Passanten sind mit ihren Weihnachtseinkäufen auf der Mönckebergstraße in der Innenstadt unterwegs.
Foto: Christian Charisius
Süßer Nachwuchs: Faultier-Baby im Vogelpark Walsrode
Foto: Philipp Schulze
Lichterglanz auf der Binnenalster: Weihnachtliche Stimmung in Hamburg
Foto: Christian Charisius
Santa on Tour: Weihnachtsmann radelt Fahrgäste durch New Yorks Sixth Avenue
Foto: Frank Franklin II
Mar-a-Lago: Trump, Rubio & Co. präsentieren Pläne für den Bau von neuen Kampfschiffen.
Foto: Alex Brandon
Südkorea: Früher Sonnenaufgang über Gwangan-Brücke in Busan
Foto: Yonhap
Darts-WM in London: Fans feiern im Alexandra Palace am zwölften Turniertag
Foto: John Walton
