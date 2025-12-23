Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251223-930-459577/2

Santa on Tour: Weihnachtsmann radelt Fahrgäste durch New Yorks Sixth Avenue
Foto: Frank Franklin II
New York - Sixth Avenue
Foto: Frank Franklin II
Mar-a-Lago: Trump, Rubio & Co. präsentieren Pläne für den Bau von neuen Kampfschiffen.
Foto: Alex Brandon
Südkorea: Früher Sonnenaufgang über Gwangan-Brücke in Busan
Foto: Yonhap
Darts-WM in London: Fans feiern im Alexandra Palace am zwölften Turniertag
Foto: John Walton
