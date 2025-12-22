DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251222-930-455254/61 / 10Reichental in Gernsbach: Belzemärtel halten alte Tradition lebendigFoto: Uli Deck1/10Reichental in Gernsbach: Belzemärtel halten alte Tradition lebendigFoto: Uli DeckChemiegebiet in Whitchurch unter Wasser: Erdrutsch sorgt für GroßeinsatzFoto: Andy Kelvin2/10Wasser wird zum Luxus: Kind rennt mit leeren Eimern zu einer Wasserstelle in GazaFoto: Omar Ashtawy3/10Nach fast vier Jahren: A45-Rahmedetalbrücke wieder eröffnetFoto: Rolf Vennenbernd4/10Kinder ziehen El-Gordo-Glückszahlen im Teatro Real in MadridFoto: Manu Fernandez5/10Weihnachtsstimmung aus der Luft: Johannesburg im LichterglanzFoto: Shiraaz Mohamed6/10Steelers-Quarterback Rodgers unter Druck gegen die LionsFoto: Rey Del Rio7/10Naivasha-See in Kenia tritt über: Menschen flüchten per Boot vor den FlutenFoto: Andrew Kasuku8/10Applaus für Leo Neugebauer: Baden-Baden kürt den Zehnkämpfer zum Sportler des Jahres 2025Foto: Uli Deck9/10Weihnachten feiern mit Fran ZanderFoto: Sebastian Christoph Gollnow10/10