Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251222-930-455254/4

1 / 7
Wasser wird zum Luxus: Kind rennt mit leeren Eimern zu einer Wasserstelle in Gaza
Foto: Omar Ashtawy
1/7
Nahostkonflikt - Gazastreifen
Wasser wird zum Luxus: Kind rennt mit leeren Eimern zu einer Wasserstelle in Gaza
Foto: Omar Ashtawy
Nach fast vier Jahren: A45-Rahmedetalbrücke wieder eröffnet
Foto: Rolf Vennenbernd
2/7
Kinder ziehen El-Gordo-Glückszahlen im Teatro Real in Madrid
Foto: Manu Fernandez
3/7
Weihnachtsstimmung aus der Luft: Johannesburg im Lichterglanz
Foto: Shiraaz Mohamed
4/7
Steelers-Quarterback Rodgers unter Druck gegen die Lions
Foto: Rey Del Rio
5/7
Naivasha-See in Kenia tritt über: Menschen flüchten per Boot vor den Fluten
Foto: Andrew Kasuku
6/7
Applaus für Leo Neugebauer: Baden-Baden kürt den Zehnkämpfer zum Sportler des Jahres 2025
Foto: Uli Deck
7/7