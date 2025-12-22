DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251222-930-455254/41 / 7Wasser wird zum Luxus: Kind rennt mit leeren Eimern zu einer Wasserstelle in GazaFoto: Omar Ashtawy1/7Wasser wird zum Luxus: Kind rennt mit leeren Eimern zu einer Wasserstelle in GazaFoto: Omar AshtawyNach fast vier Jahren: A45-Rahmedetalbrücke wieder eröffnetFoto: Rolf Vennenbernd2/7Kinder ziehen El-Gordo-Glückszahlen im Teatro Real in MadridFoto: Manu Fernandez3/7Weihnachtsstimmung aus der Luft: Johannesburg im LichterglanzFoto: Shiraaz Mohamed4/7Steelers-Quarterback Rodgers unter Druck gegen die LionsFoto: Rey Del Rio5/7Naivasha-See in Kenia tritt über: Menschen flüchten per Boot vor den FlutenFoto: Andrew Kasuku6/7Applaus für Leo Neugebauer: Baden-Baden kürt den Zehnkämpfer zum Sportler des Jahres 2025Foto: Uli Deck7/7