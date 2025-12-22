Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Kinder ziehen El-Gordo-Glückszahlen im Teatro Real in Madrid
Foto: Manu Fernandez
Weihnachtslotterie »El Gordo« in Spanien
Foto: Manu Fernandez
Weihnachtsstimmung aus der Luft: Johannesburg im Lichterglanz
Foto: Shiraaz Mohamed
Steelers-Quarterback Rodgers unter Druck gegen die Lions
Foto: Rey Del Rio
Naivasha-See in Kenia tritt über: Menschen flüchten per Boot vor den Fluten
Foto: Andrew Kasuku
Applaus für Leo Neugebauer: Baden-Baden kürt den Zehnkämpfer zum Sportler des Jahres 2025
Foto: Uli Deck
