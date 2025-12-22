DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251222-930-455254/31 / 5Kinder ziehen El-Gordo-Glückszahlen im Teatro Real in MadridFoto: Manu Fernandez1/5Kinder ziehen El-Gordo-Glückszahlen im Teatro Real in MadridFoto: Manu FernandezWeihnachtsstimmung aus der Luft: Johannesburg im LichterglanzFoto: Shiraaz Mohamed2/5Steelers-Quarterback Rodgers unter Druck gegen die LionsFoto: Rey Del Rio3/5Naivasha-See in Kenia tritt über: Menschen flüchten per Boot vor den FlutenFoto: Andrew Kasuku4/5Applaus für Leo Neugebauer: Baden-Baden kürt den Zehnkämpfer zum Sportler des Jahres 2025Foto: Uli Deck5/5