Bilder des Tages

Weihnachtsstimmung aus der Luft: Johannesburg im Lichterglanz
Foto: Shiraaz Mohamed

Steelers-Quarterback Rodgers unter Druck gegen die Lions
Foto: Rey Del Rio

Naivasha-See in Kenia tritt über: Menschen flüchten per Boot vor den Fluten
Foto: Andrew Kasuku

Applaus für Leo Neugebauer: Baden-Baden kürt den Zehnkämpfer zum Sportler des Jahres 2025
Foto: Uli Deck