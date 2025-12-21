DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251221-930-451581/71 / 14Christen sitzen auf den Stufen der Grotte unter der Basilika, dem angeblichen Geburtsort Jesu Christi, in der Geburtskirche in Bethlehem.Foto: Erik Marmor1/14Christen sitzen auf den Stufen der Grotte unter der Basilika, dem angeblichen Geburtsort Jesu Christi, in der Geburtskirche in Bethlehem.Foto: Erik MarmorAndreas Dressel, Finanzsenator, und Shlomo Bistritzky, Landesrabbiner von Hamburg, entzünden zusammen den Chanukka Leuchter auf der Reesendammbrücke am Jungfernstieg.Foto: Georg Wendt2/14Starke Konkurrenz herrscht beim Weihnachtsmannrennen in Madrid.Foto: Manu Fernandez3/14Viel zu warm: Skifahrer fahren auf einer schmalen Piste aus Kunstschnee im Tessin in der Schweiz.Foto: Francesca Agosta4/14Menschen feiern die Wintersonnenwende am prähistorischen Monument von Stonehenge.Foto: Andrew Matthews5/14Traditionsschiffe liegen im grauen Wasser im Hafen von Leer.Foto: Lars Penning6/14Wintersonnenwende: Wanderer erleben auf dem Brocken im Harz den Sonnenaufgang am kürzesten Tages des Jahres.Foto: Matthias Bein7/14Winterlich: Eis hat sich auf verblühten Disteln in Bayern gebildet.Foto: Stefan Puchner8/14Brasilien: Weihnachtsmann überrascht Kinder in Flussgemeinde Careiro da VarzeaFoto: Edmar Barros9/14Siebte Twinkle Light Cruise: weihnachtlich geschmückte Fahrzeuge rollen durch HannoverFoto: Moritz Frankenberg10/14Blumenmeer am Bondi Beach: Sydney hält inne für die TerroropferFoto: Mick Tsikas11/14Gangneung erwacht: Spektakulärer Sonnenaufgang fasziniert Frühaufsteher östlich von SeoulFoto: Yonhap12/14NBA: Flagg (l) und Walker im Einsatz bei 76ers gegen Mavericks in PhiladelphiaFoto: Chris Szagola13/14Glitzernde Winterwelt: Manzhouli feiert internationales Eisfestival in der Inneren MongoleiFoto: Lian Zhen14/14