DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251221-930-451581/61 / 12Starke Konkurrenz herrscht beim Weihnachtsmannrennen in Madrid.Foto: Manu Fernandez1/12Starke Konkurrenz herrscht beim Weihnachtsmannrennen in Madrid.Foto: Manu FernandezViel zu warm: Skifahrer fahren auf einer schmalen Piste aus Kunstschnee im Tessin in der Schweiz.Foto: Francesca Agosta2/12Menschen feiern die Wintersonnenwende am prähistorischen Monument von Stonehenge.Foto: Andrew Matthews3/12Traditionsschiffe liegen im grauen Wasser im Hafen von Leer.Foto: Lars Penning4/12Wintersonnenwende: Wanderer erleben auf dem Brocken im Harz den Sonnenaufgang am kürzesten Tages des Jahres.Foto: Matthias Bein5/12Winterlich: Eis hat sich auf verblühten Disteln in Bayern gebildet.Foto: Stefan Puchner6/12Brasilien: Weihnachtsmann überrascht Kinder in Flussgemeinde Careiro da VarzeaFoto: Edmar Barros7/12Siebte Twinkle Light Cruise: weihnachtlich geschmückte Fahrzeuge rollen durch HannoverFoto: Moritz Frankenberg8/12Blumenmeer am Bondi Beach: Sydney hält inne für die TerroropferFoto: Mick Tsikas9/12Gangneung erwacht: Spektakulärer Sonnenaufgang fasziniert Frühaufsteher östlich von SeoulFoto: Yonhap10/12NBA: Flagg (l) und Walker im Einsatz bei 76ers gegen Mavericks in PhiladelphiaFoto: Chris Szagola11/12Glitzernde Winterwelt: Manzhouli feiert internationales Eisfestival in der Inneren MongoleiFoto: Lian Zhen12/12