Bilder des Tages

Bilder des Tages

Starke Konkurrenz herrscht beim Weihnachtsmannrennen in Madrid.
Foto: Manu Fernandez
Weihnachtsmannrennen in Madrid
Viel zu warm: Skifahrer fahren auf einer schmalen Piste aus Kunstschnee im Tessin in der Schweiz.
Foto: Francesca Agosta
Menschen feiern die Wintersonnenwende am prähistorischen Monument von Stonehenge.
Foto: Andrew Matthews
Traditionsschiffe liegen im grauen Wasser im Hafen von Leer.
Foto: Lars Penning
Wintersonnenwende: Wanderer erleben auf dem Brocken im Harz den Sonnenaufgang am kürzesten Tages des Jahres.
Foto: Matthias Bein
Winterlich: Eis hat sich auf verblühten Disteln in Bayern gebildet.
Foto: Stefan Puchner
Brasilien: Weihnachtsmann überrascht Kinder in Flussgemeinde Careiro da Varzea
Foto: Edmar Barros
Siebte Twinkle Light Cruise: weihnachtlich geschmückte Fahrzeuge rollen durch Hannover
Foto: Moritz Frankenberg
Blumenmeer am Bondi Beach: Sydney hält inne für die Terroropfer
Foto: Mick Tsikas
Gangneung erwacht: Spektakulärer Sonnenaufgang fasziniert Frühaufsteher östlich von Seoul
Foto: Yonhap
NBA: Flagg (l) und Walker im Einsatz bei 76ers gegen Mavericks in Philadelphia
Foto: Chris Szagola
Glitzernde Winterwelt: Manzhouli feiert internationales Eisfestival in der Inneren Mongolei
Foto: Lian Zhen
