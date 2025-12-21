DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251221-930-451581/51 / 10Menschen feiern die Wintersonnenwende am prähistorischen Monument von Stonehenge.Foto: Andrew Matthews1/10Menschen feiern die Wintersonnenwende am prähistorischen Monument von Stonehenge.Foto: Andrew MatthewsTraditionsschiffe liegen im grauen Wasser im Hafen von Leer.Foto: Lars Penning2/10Wintersonnenwende: Wanderer erleben auf dem Brocken im Harz den Sonnenaufgang am kürzesten Tages des Jahres.Foto: Matthias Bein3/10Winterlich: Eis hat sich auf verblühten Disteln in Bayern gebildet.Foto: Stefan Puchner4/10Brasilien: Weihnachtsmann überrascht Kinder in Flussgemeinde Careiro da VarzeaFoto: Edmar Barros5/10Siebte Twinkle Light Cruise: weihnachtlich geschmückte Fahrzeuge rollen durch HannoverFoto: Moritz Frankenberg6/10Blumenmeer am Bondi Beach: Sydney hält inne für die TerroropferFoto: Mick Tsikas7/10Gangneung erwacht: Spektakulärer Sonnenaufgang fasziniert Frühaufsteher östlich von SeoulFoto: Yonhap8/10NBA: Flagg (l) und Walker im Einsatz bei 76ers gegen Mavericks in PhiladelphiaFoto: Chris Szagola9/10Glitzernde Winterwelt: Manzhouli feiert internationales Eisfestival in der Inneren MongoleiFoto: Lian Zhen10/10