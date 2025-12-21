Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Menschen feiern die Wintersonnenwende am prähistorischen Monument von Stonehenge.
Foto: Andrew Matthews
Wintersonnenwende in Großbritannien
Foto: Andrew Matthews
Traditionsschiffe liegen im grauen Wasser im Hafen von Leer.
Foto: Lars Penning
Wintersonnenwende: Wanderer erleben auf dem Brocken im Harz den Sonnenaufgang am kürzesten Tages des Jahres.
Foto: Matthias Bein
Winterlich: Eis hat sich auf verblühten Disteln in Bayern gebildet.
Foto: Stefan Puchner
Brasilien: Weihnachtsmann überrascht Kinder in Flussgemeinde Careiro da Varzea
Foto: Edmar Barros
Siebte Twinkle Light Cruise: weihnachtlich geschmückte Fahrzeuge rollen durch Hannover
Foto: Moritz Frankenberg
Blumenmeer am Bondi Beach: Sydney hält inne für die Terroropfer
Foto: Mick Tsikas
Gangneung erwacht: Spektakulärer Sonnenaufgang fasziniert Frühaufsteher östlich von Seoul
Foto: Yonhap
NBA: Flagg (l) und Walker im Einsatz bei 76ers gegen Mavericks in Philadelphia
Foto: Chris Szagola
Glitzernde Winterwelt: Manzhouli feiert internationales Eisfestival in der Inneren Mongolei
Foto: Lian Zhen
