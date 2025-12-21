DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251221-930-451581/41 / 8Wintersonnenwende: Wanderer erleben auf dem Brocken im Harz den Sonnenaufgang am kürzesten Tages des Jahres.Foto: Matthias Bein1/8Wintersonnenwende: Wanderer erleben auf dem Brocken im Harz den Sonnenaufgang am kürzesten Tages des Jahres.Foto: Matthias BeinWinterlich: Eis hat sich auf verblühten Disteln in Bayern gebildet.Foto: Stefan Puchner2/8Brasilien: Weihnachtsmann überrascht Kinder in Flussgemeinde Careiro da VarzeaFoto: Edmar Barros3/8Siebte Twinkle Light Cruise: weihnachtlich geschmückte Fahrzeuge rollen durch HannoverFoto: Moritz Frankenberg4/8Blumenmeer am Bondi Beach: Sydney hält inne für die TerroropferFoto: Mick Tsikas5/8Gangneung erwacht: Spektakulärer Sonnenaufgang fasziniert Frühaufsteher östlich von SeoulFoto: Yonhap6/8NBA: Flagg (l) und Walker im Einsatz bei 76ers gegen Mavericks in PhiladelphiaFoto: Chris Szagola7/8Glitzernde Winterwelt: Manzhouli feiert internationales Eisfestival in der Inneren MongoleiFoto: Lian Zhen8/8