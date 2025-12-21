Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

© dpa-infocom, dpa:251221-930-451581/3

Brasilien: Weihnachtsmann überrascht Kinder in Flussgemeinde Careiro da Varzea
Foto: Edmar Barros
Siebte Twinkle Light Cruise: weihnachtlich geschmückte Fahrzeuge rollen durch Hannover
Foto: Moritz Frankenberg
Blumenmeer am Bondi Beach: Sydney hält inne für die Terroropfer
Foto: Mick Tsikas
Gangneung erwacht: Spektakulärer Sonnenaufgang fasziniert Frühaufsteher östlich von Seoul
Foto: Yonhap
NBA: Flagg (l) und Walker im Einsatz bei 76ers gegen Mavericks in Philadelphia
Foto: Chris Szagola
Glitzernde Winterwelt: Manzhouli feiert internationales Eisfestival in der Inneren Mongolei
Foto: Lian Zhen
