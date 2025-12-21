DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251221-930-451581/31 / 6Brasilien: Weihnachtsmann überrascht Kinder in Flussgemeinde Careiro da VarzeaFoto: Edmar Barros1/6Brasilien: Weihnachtsmann überrascht Kinder in Flussgemeinde Careiro da VarzeaFoto: Edmar BarrosSiebte Twinkle Light Cruise: weihnachtlich geschmückte Fahrzeuge rollen durch HannoverFoto: Moritz Frankenberg2/6Blumenmeer am Bondi Beach: Sydney hält inne für die TerroropferFoto: Mick Tsikas3/6Gangneung erwacht: Spektakulärer Sonnenaufgang fasziniert Frühaufsteher östlich von SeoulFoto: Yonhap4/6NBA: Flagg (l) und Walker im Einsatz bei 76ers gegen Mavericks in PhiladelphiaFoto: Chris Szagola5/6Glitzernde Winterwelt: Manzhouli feiert internationales Eisfestival in der Inneren MongoleiFoto: Lian Zhen6/6