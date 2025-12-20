DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:251220-930-448847/51 / 9Ab ins kühle Nass - Teilnehmer des 87. jährlichen Weihnachtsschwimmens »Coupe de Noel« springen in den Genfer See. Mehr als 4200 Männer und Frauen schwammen die 100 Meter beim traditionellen Weihnachtsschwimmen in Genf bei einer Wassertemperatur von 8,8 Grad Celsius.Foto: Martial Trezzini1/9Ab ins kühle Nass - Teilnehmer des 87. jährlichen Weihnachtsschwimmens »Coupe de Noel« springen in den Genfer See. Mehr als 4200 Männer und Frauen schwammen die 100 Meter beim traditionellen Weihnachtsschwimmen in Genf bei einer Wassertemperatur von 8,8 Grad Celsius.Foto: Martial TrezziniDer humanoide Roboter »Optimus« von Tesla verteilt bei seiner Vorstellung in Berlin Popcorn.Foto: Christoph Soeder2/9Eine Möwe fliegt vorbei, während der Papst Gläubige auf dem Petersplatz begrüßt.Foto: Gregorio Borgia3/9Geocacher kommen vor Sonnenaufgang auf den Brocken im Harz.Foto: Matthias Bein4/9Wasserlandschaft: Pfähle einer abgebauten Steganlage ragen aus dem Steinhuder Meer.Foto: Moritz Frankenberg5/9Trübe Sicht: Ein Händler transportiert seine Ware per Motorrad und fährt damit durch dichten Nebel im indischen Jammu.Foto: Channi Anand6/9Ski nordisch/Kombination: Nathalie Armbruster aus Deutschland bei ihrem Sprung von der Normalschanze in Ramsau in Oberbayern.Foto: Matthias Schrader7/9Keane Barry feiert seinen Sieg über Tim Pusey.Foto: John Walton8/9Eine 94 Jahre alte Brücke über dem Mississippi wird gesprengt.Foto: Uncredited9/9