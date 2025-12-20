Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Ab ins kühle Nass - Teilnehmer des 87. jährlichen Weihnachtsschwimmens »Coupe de Noel« springen in den Genfer See. Mehr als 4200 Männer und Frauen schwammen die 100 Meter beim traditionellen Weihnachtsschwimmen in Genf bei einer Wassertemperatur von 8,8 Grad Celsius.
Foto: Martial Trezzini
Traditionelles Weihnachtsschwimmen in der Schweiz
Foto: Martial Trezzini
Der humanoide Roboter »Optimus« von Tesla verteilt bei seiner Vorstellung in Berlin Popcorn.
Foto: Christoph Soeder
Eine Möwe fliegt vorbei, während der Papst Gläubige auf dem Petersplatz begrüßt.
Foto: Gregorio Borgia
Geocacher kommen vor Sonnenaufgang auf den Brocken im Harz.
Foto: Matthias Bein
Wasserlandschaft: Pfähle einer abgebauten Steganlage ragen aus dem Steinhuder Meer.
Foto: Moritz Frankenberg
Trübe Sicht: Ein Händler transportiert seine Ware per Motorrad und fährt damit durch dichten Nebel im indischen Jammu.
Foto: Channi Anand
Ski nordisch/Kombination: Nathalie Armbruster aus Deutschland bei ihrem Sprung von der Normalschanze in Ramsau in Oberbayern.
Foto: Matthias Schrader
Keane Barry feiert seinen Sieg über Tim Pusey.
Foto: John Walton
Eine 94 Jahre alte Brücke über dem Mississippi wird gesprengt.
Foto: Uncredited
