Der humanoide Roboter »Optimus« von Tesla verteilt bei seiner Vorstellung in Berlin Popcorn.Foto: Christoph Soeder
Eine Möwe fliegt vorbei, während der Papst Gläubige auf dem Petersplatz begrüßt.Foto: Gregorio Borgia
Geocacher kommen vor Sonnenaufgang auf den Brocken im Harz.Foto: Matthias Bein
Wasserlandschaft: Pfähle einer abgebauten Steganlage ragen aus dem Steinhuder Meer.Foto: Moritz Frankenberg
Trübe Sicht: Ein Händler transportiert seine Ware per Motorrad und fährt damit durch dichten Nebel im indischen Jammu.Foto: Channi Anand
Ski nordisch/Kombination: Nathalie Armbruster aus Deutschland bei ihrem Sprung von der Normalschanze in Ramsau in Oberbayern.Foto: Matthias Schrader
Keane Barry feiert seinen Sieg über Tim Pusey.Foto: John Walton
Eine 94 Jahre alte Brücke über dem Mississippi wird gesprengt.Foto: Uncredited