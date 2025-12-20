Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Bilder des Tages

Der humanoide Roboter »Optimus« von Tesla verteilt bei seiner Vorstellung in Berlin Popcorn.
Foto: Christoph Soeder
Vorstellung des humanoiden Tesla-Roboters »Optimus«
Eine Möwe fliegt vorbei, während der Papst Gläubige auf dem Petersplatz begrüßt.
Foto: Gregorio Borgia
Geocacher kommen vor Sonnenaufgang auf den Brocken im Harz.
Foto: Matthias Bein
Wasserlandschaft: Pfähle einer abgebauten Steganlage ragen aus dem Steinhuder Meer.
Foto: Moritz Frankenberg
Trübe Sicht: Ein Händler transportiert seine Ware per Motorrad und fährt damit durch dichten Nebel im indischen Jammu.
Foto: Channi Anand
Ski nordisch/Kombination: Nathalie Armbruster aus Deutschland bei ihrem Sprung von der Normalschanze in Ramsau in Oberbayern.
Foto: Matthias Schrader
Keane Barry feiert seinen Sieg über Tim Pusey.
Foto: John Walton
Eine 94 Jahre alte Brücke über dem Mississippi wird gesprengt.
Foto: Uncredited
